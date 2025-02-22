https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001054024.html

На греческого премьера набросились из-за разговора с Зеленским

На греческого премьера набросились из-за разговора с Зеленским - РИА Новости, 22.02.2025

На греческого премьера набросились из-за разговора с Зеленским

Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с Владимиром Зеленским стал преступной исторической ошибкой и разрушает все мосты с США, пишет портал... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:29:00+03:00

2025-02-22T23:29:00+03:00

2025-02-22T23:29:00+03:00

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АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Разговор премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с Владимиром Зеленским стал преступной исторической ошибкой и разрушает все мосты с США, пишет портал bankingnews.gr. "Мицотакис поговорил в субботу с Зеленским... Даже сейчас, когда украинский президент-узурпатор Владимир Зеленский изолирован от большинства мировых держав..., есть греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, который будет говорить с ним, настаивая на трагической исторической ошибке, которая имеет тенденцию принимать форму дипломатического преступления. Настойчивость Мицотакиса в том, что ЕС должен иметь право голоса на переговорах по Украине, в то время как он вместе с НАТО несет огромную ответственность за начало войны, необъяснима и в конечном итоге наносит национальный ущерб", - пишет портал. Он отмечает, что общение состоялось в то время, когда премьер-министр Греции находится с частным визитом в США. Как сообщил ранее пресс-секретарь правительства, Мицотакис поехал в США "по личным и медицинским причинам" на два дня. "Премьер-министр своим заявлением об активном участии Европы, то есть партии войны, в переговорах окончательно разрушает мост общения с администрацией Трампа, хотя он приложил немало усилий, чтобы найти точку соприкосновения с ней. Вероятно, именно нежелание администрации США разговаривать с политиком, высмеивающим нынешнего президента США, побудило Мицотакиса совершить еще одну крупную дипломатическую ошибку. Источники из числа советников Дональда Трампа, с которыми общается портал, подчеркивают, что "администрация Трампа списала Кириакоса Мицотакиса", считая его политиком, который уходит в отставку, а значит, вряд ли устоит в новой международной обстановке, которая создается", - говорится в статье. Портал отмечает также, что помощь Греции Украине опасна, поскольку Афины будут среди больших проигравших, когда конфликт закончится. "Греческие оборонные системы беспрецедентным образом превратились в своеобразную оборонную промышленность Зеленского и НАТО. Помимо этого Греция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности в Брюсселе 17 октября 2024 года в кулуарах саммита ЕС. Соглашение, предусматривающее отправку еще большего количества военной техники для "поддержки украинской обороны", делает Грецию явно враждебной России страной", - полагает портал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001043603.html

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кириакос мицотакис, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, в мире