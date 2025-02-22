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Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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14:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ
Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, пишет газета Wasington Post со ссылкой на экс-замглавы министерства... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:57:00+03:00
2025-02-22T14:57:00+03:00
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сша
украина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, пишет газета Wasington Post со ссылкой на экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль. "Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было "определенно ошибкой", - говорится в публикации со ссылкой на Зеркаль. Ранее Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве, нервно отреагировав таким образом на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000904548.html
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в мире, сша, украина, майами, дональд трамп, владимир зеленский, елена зеркаль
В мире, США, Украина, Майами, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Елена Зеркаль
Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ

WP: решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, пишет газета Wasington Post со ссылкой на экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
«
"Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было "определенно ошибкой", - говорится в публикации со ссылкой на Зеркаль.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом
21 февраля, 19:55
Ранее Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве, нервно отреагировав таким образом на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios
21 февраля, 14:40
 
В миреСШАУкраинаМайамиДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕлена Зеркаль
 
 
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