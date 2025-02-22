https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html

Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ

Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

Решение Зеленского "наброситься" на Трампа было ошибкой, пишут СМИ

Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, пишет газета Wasington Post со ссылкой на экс-замглавы министерства... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:57:00+03:00

2025-02-22T14:57:00+03:00

2025-02-22T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского "наброситься" на президента США Дональда Трампа было ошибкой, пишет газета Wasington Post со ссылкой на экс-замглавы министерства иностранных дел Украины Елену Зеркаль. "Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было "определенно ошибкой", - говорится в публикации со ссылкой на Зеркаль. Ранее Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве, нервно отреагировав таким образом на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250221/siyyarto-2000904548.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html

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в мире, сша, украина, майами, дональд трамп, владимир зеленский, елена зеркаль