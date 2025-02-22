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Медведев назвал Зеленского киевским вором - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000970237.html
Медведев назвал Зеленского киевским вором
Медведев назвал Зеленского киевским вором - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев назвал Зеленского киевским вором
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:07:00+03:00
2025-02-22T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
майами
дональд трамп
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями. "Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел Дональду Трампу своими махинациями", - написал Медведев на английском языке, отметив в публикации аккаунт Трампа. Он также прикрепил к сообщению скрины последнего поста из своего англоязычного Telegram-канала. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, сша, россия, майами, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Майами, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев назвал Зеленского киевским вором

Медведев назвал Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.
"Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел Дональду Трампу своими махинациями", - написал Медведев на английском языке, отметив в публикации аккаунт Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Он также прикрепил к сообщению скрины последнего поста из своего англоязычного Telegram-канала.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМайамиДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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