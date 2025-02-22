https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000970237.html

Медведев назвал Зеленского киевским вором

Медведев назвал Зеленского киевским вором - РИА Новости, 22.02.2025

Медведев назвал Зеленского киевским вором

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T11:07:00+03:00

2025-02-22T11:07:00+03:00

2025-02-22T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями. "Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел Дональду Трампу своими махинациями", - написал Медведев на английском языке, отметив в публикации аккаунт Трампа. Он также прикрепил к сообщению скрины последнего поста из своего англоязычного Telegram-канала. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, майами, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский