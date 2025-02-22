Медведев назвал Зеленского киевским вором
Медведев назвал Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал в соцсети X Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.
"Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел Дональду Трампу своими махинациями", - написал Медведев на английском языке, отметив в публикации аккаунт Трампа.
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Он также прикрепил к сообщению скрины последнего поста из своего англоязычного Telegram-канала.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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