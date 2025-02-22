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На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ
Отключение системы Starlink приведет к серьезным трудностям для ВСУ из-за работы систем Радиоэлектронной борьбы России, заявил британский военный эксперт... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:07:00+03:00
2025-02-22T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отключение системы Starlink приведет к серьезным трудностям для ВСУ из-за работы систем Радиоэлектронной борьбы России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если это действительно произойдет, это будет сокрушительным ударом по украинским военным, поскольку российские помехи фактически сделали обычную радиосвязь ВСУ если не невозможной, то, по крайней мере, чрезвычайно сложной", — отметил он.По словам аналитика, украинская армия столкнется с чрезвычайными трудностями в координации своих подразделений и поддержании связи.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ

Меркурис: отключение Starlink приведет к проблемам ВСУ из-за систем РЭБ России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отключение системы Starlink приведет к серьезным трудностям для ВСУ из-за работы систем Радиоэлектронной борьбы России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если это действительно произойдет, это будет сокрушительным ударом по украинским военным, поскольку российские помехи фактически сделали обычную радиосвязь ВСУ если не невозможной, то, по крайней мере, чрезвычайно сложной", — отметил он.
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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По словам аналитика, украинская армия столкнется с чрезвычайными трудностями в координации своих подразделений и поддержании связи.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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