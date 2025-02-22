https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html

На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ

На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ

Отключение системы Starlink приведет к серьезным трудностям для ВСУ из-за работы систем Радиоэлектронной борьбы России, заявил британский военный эксперт... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:07:00+03:00

2025-02-22T18:07:00+03:00

2025-02-22T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отключение системы Starlink приведет к серьезным трудностям для ВСУ из-за работы систем Радиоэлектронной борьбы России, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если это действительно произойдет, это будет сокрушительным ударом по украинским военным, поскольку российские помехи фактически сделали обычную радиосвязь ВСУ если не невозможной, то, по крайней мере, чрезвычайно сложной", — отметил он.По словам аналитика, украинская армия столкнется с чрезвычайными трудностями в координации своих подразделений и поддержании связи.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте.

https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html

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