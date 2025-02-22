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Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа - РИА Новости, 22.02.2025
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11:11 22.02.2025 (обновлено: 13:28 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/zalozhniki-2000970413.html
Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа
Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа - РИА Новости, 22.02.2025
Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа
Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T11:11:00+03:00
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в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
шабак
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев — РИА Новости. Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Двое освобожденных заложников только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. В настоящее время они в сопровождении спецподразделений ЦАХАЛ и ШАБАК направляются на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование", — говорится в релизе.Палестинское движение освободило Таля Шоама и Аверу Менгисту. Последнего удерживали в анклаве около десяти лет.В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа в субботу должны освободить еще четверых израильтян, они станут последними живыми заложниками, которых отпустят в рамках первого этапа перемирия.В обмен на них Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.
https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, шабак, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ШАБАК, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа

Двоих заложников ХАМАС передали ЦАХАЛ в секторе Газа, их везут в Израиль

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста на месте передачи заложников
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев — РИА Новости. Двоих заложников ХАМАС передали израильским военным в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Двое освобожденных заложников только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. В настоящее время они в сопровождении спецподразделений ЦАХАЛ и ШАБАК направляются на территорию Израиля, где они пройдут первоначальное медицинское обследование", — говорится в релизе.
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Палестинское движение освободило Таля Шоама и Аверу Менгисту. Последнего удерживали в анклаве около десяти лет.
В соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа в субботу должны освободить еще четверых израильтян, они станут последними живыми заложниками, которых отпустят в рамках первого этапа перемирия.
В обмен на них Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных, включая десятки с пожизненными сроками за терроризм.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуШАБАКАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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