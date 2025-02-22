https://ria.ru/20250222/zaharova-2000997989.html

Актриса Захарова возвращается в театр "Ленком"

Актриса Захарова возвращается в театр "Ленком" - РИА Новости, 22.02.2025

Актриса Захарова возвращается в театр "Ленком"

Новый художественный руководитель московского театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков сообщил РИА Новости, что народная артистка России Александра... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:54:00+03:00

2025-02-22T14:54:00+03:00

2025-02-22T14:54:00+03:00

культура

россия

владимир панков

марк захаров

александра захарова

ленком

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новый художественный руководитель московского театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков сообщил РИА Новости, что народная артистка России Александра Захарова возвращается в театр, в том числе в спектакль "Вишневый сад". Ранее народный артист России Дмитрий Певцов сообщал, что Панков предложил ему вернуться в "Ленком", отметив, что планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а затем участие в новых постановках. "Я сейчас встречаюсь подробно с каждым артистом театра, мы разговариваем, стараемся понять друг друга. Вчера я встречался с Александрой Марковной Захаровой. У нас состоялся творческий искренний разговор. Могу сообщить, что Захарова возвращается в театр "Ленком", - сказал Панков. Он добавил, что Захарова возвращается в спектакль "Вишневый сад".

https://ria.ru/20250119/zakharov-1994460076.html

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россия, владимир панков, марк захаров, александра захарова, ленком