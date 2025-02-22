https://ria.ru/20250222/yudin-2000997036.html
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин - РИА Новости, 22.02.2025
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин
Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
культура
российская академия государственной службы
ленинград
происшествия
олег юдин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000995188_0:0:886:498_1920x0_80_0_0_dbb8975fe21d982304f8c499346b1370.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение."С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!", — написал Дмитрий Толмачев.Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Росии.В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000995188_68:0:732:498_1920x0_80_0_0_89259d99d87d45f5d09754e6a68f6835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия государственной службы, ленинград, происшествия, олег юдин
Культура, Российская академия государственной службы, Ленинград, Происшествия, Олег Юдин
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин
Актер из "Универа", "Следа" и "Скорой помощи" Олег Юдин умер в возрасте 62 лет