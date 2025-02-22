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Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин - РИА Новости, 22.02.2025
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Культура
 
14:48 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/yudin-2000997036.html
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин - РИА Новости, 22.02.2025
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин
Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:48:00+03:00
2025-02-22T14:48:00+03:00
культура
российская академия государственной службы
ленинград
происшествия
олег юдин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение."С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!", — написал Дмитрий Толмачев.Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Росии.В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".
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российская академия государственной службы, ленинград, происшествия, олег юдин
Культура, Российская академия государственной службы, Ленинград, Происшествия, Олег Юдин
Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин

Актер из "Универа", "Следа" и "Скорой помощи" Олег Юдин умер в возрасте 62 лет

© АН Фильм (2021)Олег Юдин в сериале "Призвание"
Олег Юдин в сериале Призвание - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© АН Фильм (2021)
Олег Юдин в сериале "Призвание". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение.
"С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!", — написал Дмитрий Толмачев.
Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Росии.
В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".
 
КультураРоссийская академия государственной службыЛенинградПроисшествияОлег Юдин
 
 
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