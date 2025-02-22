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Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин

Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин - РИА Новости, 22.02.2025

Умер актер из "Универа" и "Скорой помощи" Олег Юдин

Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:48:00+03:00

2025-02-22T14:48:00+03:00

2025-02-22T14:48:00+03:00

культура

российская академия государственной службы

ленинград

происшествия

олег юдин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение."С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!", — написал Дмитрий Толмачев.Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Росии.В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".

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российская академия государственной службы, ленинград, происшествия, олег юдин