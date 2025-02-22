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Мумии с золотым языком: находка в египетской гробнице поразила ученых

Мумии с золотым языком: находка в египетской гробнице поразила ученых - РИА Новости, 22.02.2025

Мумии с золотым языком: находка в египетской гробнице поразила ученых

Крупное археологическое открытие совершили исследователи из Института изучения Древнего Ближнего Востока Университета Барселоны. В древней гробнице в египетской РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:05:00+03:00

2025-02-22T08:05:00+03:00

2025-02-22T08:05:00+03:00

наука

египет

древний египет

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Крупное археологическое открытие совершили исследователи из Института изучения Древнего Ближнего Востока Университета Барселоны. В древней гробнице в египетской мухафазе Минья, на археологическом объекте Аль-Бахнаса, были найдены 52 мумии. И 13 из них – с необычной деталью.Множество ценностейПомимо прочего, на месте раскопок была обнаружена гробница с тремя погребальными камерами и сводчатым потолком, расписанная сценами и текстами, посвященными древнеегипетским богам. В одной из камер потолок украшен изображением богини Нут, окруженной звездами и священными лодками с божествами Ра, Атумом и Хепри.Другой погребальный коридор вёл в такие же украшенные камеры, одна из которых принадлежала человеку "Вен Нефер", его имя удалось установить археологам. На одной из стен владелец гробницы изображён вместе со своей семьёй, приносящей дары божествам Анубис, Осирис, Атум и Гор.Заинтересовала учёных, и найденная мумия с двумя золотыми языками, а ногти другой мумии были украшены золотыми пластинами."Находки уникальны для региона и позволяют глубже понять историю и культуру того времени"- прокомментировал открытие генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мохамед ХаледРанее, на месте раскопок были найдены византийская базилика, храм Осириса, а также захоронения саисского, греко-римского и римского периодов. Все эти находки говорят о богатой истории региона Аль-Бахнаса как важного религиозного и культурного центра древности.Зачем мумиям золотой языкУчёным не вполне ясно, почему при мумификации в некоторых случаях настоящий язык человека удаляли, а в рот клали золотой.Есть предположение, что золотые языки по верованиям древних египтян придавали красноречия духам умерших при общении с Осирисом — богом возрождения, владыкой загробного мира и судьёй душ усопших в древнеегипетской мифологии.Золотой язык должен был выпросить умершему милосердие к своей душе и более достойную загробную жизнь.Конечно, позволить себе золотой язык мог человек высокого достатка и положения.Мумии с золотыми языками далеко не единственная находка археологов за последние годы, которые вызвали большой общественный интерес.Две тысячи бараньих головТысячи относящихся к эпохе Древнего Египта мумий животных найдены археологами в ходе раскопок в 2023 году на месте раскопок в храме Рамзеса II в древнем городе Абидос на юге Египта.В храме были найдены мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели, мангусты и головы баранов.Но больше всего было найдено мумифицированных бараньих голов, которых было не менее двух тысяч. Археологи также обнаружили ряд статуй, папирусов, останки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.Самая древняя мумия ЕгиптаВ том же 2023 году нашли самую древнюю мумию в Египте, чей возраст составляет 4300 лет. Обнаружили ее на глубине 15 метров рядом со ступенчатой пирамидой в Саккаре. Мумия человека по имени Гекашепес находилась в известняковом саркофаге, запечатанная в известковом растворе.“Эта мумия, возможно, самая старая и полная мумия, найденная в Египте на сегодняшний день”, - рассказывает Захи Хавасс, один из бывших министров Египта по делам древностей.Там же были найдены еще несколько гробниц: одна, принадлежавшая Хнумджедефу, инспектору чиновников, надзирателю знати, инспектору чиновников, надзирателю знати и священнослужителю во времена правления Унаса, последнего фараона пятой династии, и другая гробница принадлежала "хранителю тайн и помощнику великого правителя дворца".Среди гробниц нашли множество статуй, в том числе одну, изображающую мужчину, его жену и нескольких слуг.Как видим, наука продолжает пытаться раскрыть тайны Древнего Египта, которых осталось еще очень и очень много.

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древний египет

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египет, древний египет