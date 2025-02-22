https://ria.ru/20250222/vzryvy-2001057772.html

В Сумах и Запорожье прогремели взрывы

В Сумах и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2025

В Сумах и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Сумах на Украине и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на Украине и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале."Взрывы в Сумах и Запорожье", - говорится в сообщении СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области и подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

запорожская область

украина

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Дарья Буймова

в мире, запорожье, вооруженные силы украины, сумы, запорожская область, украина