https://ria.ru/20250222/vzryvy-2001057772.html
В Сумах и Запорожье прогремели взрывы
В Сумах и Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2025
В Сумах и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Сумах на Украине и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:50:00+03:00
2025-02-22T23:50:00+03:00
2025-02-22T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на Украине и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале."Взрывы в Сумах и Запорожье", - говорится в сообщении СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области и подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Сумы, Запорожская область, Украина
В Сумах и Запорожье прогремели взрывы
В Сумах и Запорожье после воздушной тревоги прогремели взрывы