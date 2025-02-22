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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в субботу в Одессе, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:14:00+03:00
2025-02-22T23:14:00+03:00
2025-02-22T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Одессе, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Также, по данным телеканала, взрывы погремели в подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в подконтрольных Киеву частях Запорожской области сигнал воздушной звучит больше часа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250222/vsu-2001005677.html
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в мире, россия, херсон, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Запорожье, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе, Херсоне и Запорожье прогремели взрывы