https://ria.ru/20250222/vzryv-2001052044.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в субботу в Одессе, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:14:00+03:00

2025-02-22T23:14:00+03:00

2025-02-22T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Одессе, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье, сообщает украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Также, по данным телеканала, взрывы погремели в подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в подконтрольных Киеву частях Запорожской области сигнал воздушной звучит больше часа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250222/vsu-2001005677.html

https://ria.ru/20250222/gorlovka-2000994763.html

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в мире, россия, херсон, запорожье, вооруженные силы украины