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В Славянске прогремел взрыв

В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 22.02.2025

В Славянске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:57:00+03:00

2025-02-22T16:57:00+03:00

2025-02-22T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

славянск

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Славянске сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html

славянск

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славянск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, страна.ua