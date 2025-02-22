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В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vzryv-2001011451.html
В Славянске прогремел взрыв
В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 22.02.2025
В Славянске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:57:00+03:00
2025-02-22T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Славянске сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало.
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славянск
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славянск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Славянске прогремел взрыв

СМИ сообщили о взрыве в Славянске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденный дорожный знак на Красноармейском направлении СВО
Поврежденный дорожный знак на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденный дорожный знак на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О взрыве в Славянске сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрыве не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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