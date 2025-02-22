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В Славянске прогремел взрыв
В Славянске прогремел взрыв - РИА Новости, 22.02.2025
В Славянске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:57:00+03:00
2025-02-22T16:57:00+03:00
2025-02-22T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Славянске сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Славянске прогремел взрыв
СМИ сообщили о взрыве в Славянске