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Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО - РИА Новости, 22.02.2025
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17:26 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vystavka-2001016504.html
Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО
Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО
Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:26:00+03:00
2025-02-22T17:26:00+03:00
россия
запорожская область
салехард
ростислав журавлев
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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель Совета семей военнослужащих города Ольга Лалетина. Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег. "Сегодня мы на выставке Ростислава Журавлева, корреспондента, погибшего на территории СВО. Нас пригласили, мы посмотрели выставку, ознакомились с фотографиями. Это действительно частичка его жизни. Это первая выставка о СВО в нашем городе", - сказала Лалетина. Мать военкора Людмила Журавлева выразила надежду, что в будущем таких выставок в России будет больше. "Я думаю, таких выставок будет много. У нас есть военные корреспонденты, которые будут раскрывать свои архивы и освещать эти события, которые скоро станут уже историей", - отметила она. Она также добавила, что Ростислав искренне любил свое дело и считал свою профессию лучшей. "Он никогда никем, кроме журналиста, не работал. Он выбрал эту специальность, эту профессию раз и навсегда и был фанатично ей предан. И мне очень приятно, что моего сына называли и сейчас называют одним из лучших военкоров России", - отметила она. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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россия, запорожская область, салехард, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, новости агентства, общество
Россия, Запорожская область, Салехард, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Новости агентства, Общество
Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО

Выставка памяти военкора Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО

© РИА НовостиВыставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео
Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости
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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель Совета семей военнослужащих города Ольга Лалетина.
Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег.
Выставка, посвященная памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем
Вчера, 13:49
"Сегодня мы на выставке Ростислава Журавлева, корреспондента, погибшего на территории СВО. Нас пригласили, мы посмотрели выставку, ознакомились с фотографиями. Это действительно частичка его жизни. Это первая выставка о СВО в нашем городе", - сказала Лалетина.
Мать военкора Людмила Журавлева выразила надежду, что в будущем таких выставок в России будет больше.
«
"Я думаю, таких выставок будет много. У нас есть военные корреспонденты, которые будут раскрывать свои архивы и освещать эти события, которые скоро станут уже историей", - отметила она.
Она также добавила, что Ростислав искренне любил свое дело и считал свою профессию лучшей.
"Он никогда никем, кроме журналиста, не работал. Он выбрал эту специальность, эту профессию раз и навсегда и был фанатично ей предан. И мне очень приятно, что моего сына называли и сейчас называют одним из лучших военкоров России", - отметила она.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно.
Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Церемония вручения дипломов получателям стипендии имени Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В "России сегодня" вручили первые три стипендии имени военкора Журавлева
20 сентября 2024, 16:37
 
РоссияЗапорожская областьСалехардРостислав ЖуравлевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНовости агентстваОбщество
 
 
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