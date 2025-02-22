https://ria.ru/20250222/vystavka-2001016504.html

Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО

Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО - РИА Новости, 22.02.2025

Выставка памяти Журавлева стала первой в Салехарде экспозицией о СВО

Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:26:00+03:00

2025-02-22T17:26:00+03:00

2025-02-22T17:26:00+03:00

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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Фотовыставка памяти погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева стала первой в Салехарде выставкой о специальной военной операции, заявила председатель Совета семей военнослужащих города Ольга Лалетина. Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег. "Сегодня мы на выставке Ростислава Журавлева, корреспондента, погибшего на территории СВО. Нас пригласили, мы посмотрели выставку, ознакомились с фотографиями. Это действительно частичка его жизни. Это первая выставка о СВО в нашем городе", - сказала Лалетина. Мать военкора Людмила Журавлева выразила надежду, что в будущем таких выставок в России будет больше. "Я думаю, таких выставок будет много. У нас есть военные корреспонденты, которые будут раскрывать свои архивы и освещать эти события, которые скоро станут уже историей", - отметила она. Она также добавила, что Ростислав искренне любил свое дело и считал свою профессию лучшей. "Он никогда никем, кроме журналиста, не работал. Он выбрал эту специальность, эту профессию раз и навсегда и был фанатично ей предан. И мне очень приятно, что моего сына называли и сейчас называют одним из лучших военкоров России", - отметила она. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, салехард, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, новости агентства, общество