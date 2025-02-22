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ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vsu-2001036470.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:10:00+03:00
2025-02-22T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль&quot;, - написал Гладков.Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Коновалово беспилотник ударил по частному дому. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона повреждены дом, ворота и автомобиль во дворе. Ещё одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа - осколками посечён легковой автомобиль, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль", - написал Гладков.

Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Коновалово беспилотник ударил по частному дому. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона повреждены дом, ворота и автомобиль во дворе. Ещё одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа - осколками посечён легковой автомобиль, уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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