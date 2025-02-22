https://ria.ru/20250222/vsu-2001036470.html

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 22.02.2025

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 22.02.2025

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2025-02-22T20:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Коновалово беспилотник ударил по частному дому. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона повреждены дом, ворота и автомобиль во дворе. Ещё одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа - осколками посечён легковой автомобиль, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины