https://ria.ru/20250222/vsu-2001036470.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:10:00+03:00
2025-02-22T20:10:00+03:00
2025-02-22T20:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Украинские дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате детонации дрона выбиты окна и повреждён забор частного домовладения. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в Волоконовском районе в селе Коновалово беспилотник ударил по частному дому. В селе Тишанка вследствие детонации FPV-дрона повреждены дом, ворота и автомобиль во дворе. Ещё одна атака дрона зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа - осколками посечён легковой автомобиль, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области