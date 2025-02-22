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ВСУ переливают непроверенную кровь в полевых условиях, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vsu-2001034652.html
ВСУ переливают непроверенную кровь в полевых условиях, пишут СМИ
ВСУ переливают непроверенную кровь в полевых условиях, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ переливают непроверенную кровь в полевых условиях, пишут СМИ
Полевые переливания крови военнослужащим ВСУ в боевых условиях без надлежащей проверки на совместимость и наличие инфекций - распространенная практика, сообщает РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:52:00+03:00
2025-02-22T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полевые переливания крови военнослужащим ВСУ в боевых условиях без надлежащей проверки на совместимость и наличие инфекций - распространенная практика, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на военных, по его данным, есть случаи заражения гепатитом С и ВИЧ. По словам собеседника издания, военнослужащего ВСУ, он заразился гепатитом С, вероятно, во время отступления его подразделения. Как рассказал украинский военный, эвакуировать раненых не было возможности, и им переливали кровь в полевых условиях. "На каждую группу нам выдали боевые и медицинские рюкзаки, куда входило все нужное, в частности капельницы и шприцы. За каждой группой был закреплен медик... Если нужно было срочно перелить кровь, смотрели, у кого совпадает группа. У одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому. Параллельно добавляли глюкозу, чтобы поддержать состояние при большой потере крови", - приводит слова собеседника издание. Как отмечает "Зеркало недели", подобные действия незаконны, крайне опасны и могут привести к распространению ВИЧ, гепатитов и других инфекций. По словам военнослужащего, некоторые военные самовольно покидают части для получения медицинской помощи. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать медикаменты, добавил он.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
ВСУ переливают непроверенную кровь в полевых условиях, пишут СМИ

В ВСУ столкнулись с инфицированием из-за полевых переливаний непроверенной крови

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полевые переливания крови военнослужащим ВСУ в боевых условиях без надлежащей проверки на совместимость и наличие инфекций - распространенная практика, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на военных, по его данным, есть случаи заражения гепатитом С и ВИЧ.
По словам собеседника издания, военнослужащего ВСУ, он заразился гепатитом С, вероятно, во время отступления его подразделения. Как рассказал украинский военный, эвакуировать раненых не было возможности, и им переливали кровь в полевых условиях.
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"На каждую группу нам выдали боевые и медицинские рюкзаки, куда входило все нужное, в частности капельницы и шприцы. За каждой группой был закреплен медик... Если нужно было срочно перелить кровь, смотрели, у кого совпадает группа. У одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому. Параллельно добавляли глюкозу, чтобы поддержать состояние при большой потере крови", - приводит слова собеседника издание.
Как отмечает "Зеркало недели", подобные действия незаконны, крайне опасны и могут привести к распространению ВИЧ, гепатитов и других инфекций. По словам военнослужащего, некоторые военные самовольно покидают части для получения медицинской помощи. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым необходимо регулярно получать медикаменты, добавил он.
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