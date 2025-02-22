https://ria.ru/20250222/vsu-2000976780.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:23:00+03:00

2025-02-22T12:23:00+03:00

2025-02-22T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области... ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html

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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)