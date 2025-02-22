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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vsu-2000976780.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:23:00+03:00
2025-02-22T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области... ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html
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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки "Днепр"

МО: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действия группировки Днепр

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял до 85 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области... ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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