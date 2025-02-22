https://ria.ru/20250222/vsu-2000946766.html

Экс-военный ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО в Великобритании

Экс-военный ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО в Великобритании - РИА Новости, 22.02.2025

Экс-военный ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО в Великобритании

Обучение в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании для мобилизованных украинцев было направлено на общую первичную военную подготовку, при этом обучавшихся РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:55:00+03:00

2025-02-22T05:55:00+03:00

2025-02-22T05:55:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев - РИА Новости. Обучение в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании для мобилизованных украинцев было направлено на общую первичную военную подготовку, при этом обучавшихся не учили пользоваться западной военной техникой, а в качестве стрелкового оружия предлагали пользоваться автоматом Калашникова, произведенным в Молдавии, рассказал РИА Новости сбежавший из лагеря бывший боец ВСУ Валерий. "Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства. Там написано был Made in Moldova", - рассказал он. По его словам, в центре подготовки находились призывники от 25 до 40 лет, при этом по каким критериям проходил отбор украинских мобилизованных для обучения в Британии, он понять не смог. "Понятия не имею, как я туда попал, какая жеребьевка, я вообще без понятия. Просто вызвали всех на плац. Назвали 20 фамилий, в том числе и меня, и все, сказали: "Вы на Британию". Перевели в другой лагерь, который занимался полной группой, которая едет на Британию, это 450 человек", - пояснил он. Собеседник агентства также отметил, что инструкторы в учебном центре НАТО мало общались со своими подопечными, при этом украинских мобилизованных держали за забором с колючей проволокой и выход в город им был запрещен, лагерь они покидали только для выезда на стрельбище. На вопрос, учили ли их использовать натовскую технику и вооружение, экс-боец ВСУ ответил отрицательно.

https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html

https://ria.ru/20241227/ukraina-1991577027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манчестер, великобритания, молдавия, нато, вооруженные силы украины