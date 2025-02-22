https://ria.ru/20250222/voennye-2000968746.html

В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2025

В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении

Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:58:00+03:00

2025-02-22T10:58:00+03:00

2025-02-22T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000971200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c0544965f015eca8293be81bf8611d0.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Как следует из видео, предоставленного ведомством, огнем пушечной артиллерийской батареи уничтожен дот противника, а расчетом БПЛА - личный состав ВСУ в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении. Накануне сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР.

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение позиций ВСУ в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. 2025-02-22T10:58 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины