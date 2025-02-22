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В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/voennye-2000968746.html
В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2025
В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении
Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:58:00+03:00
2025-02-22T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Как следует из видео, предоставленного ведомством, огнем пушечной артиллерийской батареи уничтожен дот противника, а расчетом БПЛА - личный состав ВСУ в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении. Накануне сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР.
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
донецкая народная республика
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Уничтожение позиций ВСУ в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении
Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Минобороны показали уничтожение позиций ВСУ на Донецком направлении

МО: группировка "Юг" на донецком направлении уничтожила позиции и военных ВСУ

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Юг" уничтожили укрепленные позиции противника и личный состав в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Как следует из видео, предоставленного ведомством, огнем пушечной артиллерийской батареи уничтожен дот противника, а расчетом БПЛА - личный состав ВСУ в районе населенного пункта Улаклы на донецком направлении.
Накануне сообщалось, что бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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