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Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2025
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19:40 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/vengrija-2001033340.html
Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан
Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан - РИА Новости, 22.02.2025
Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан
Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:40:00+03:00
2025-02-22T19:40:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы срочно создадим конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось пассивно наблюдать, как псевдогражданские общественные организации у нас на глазах обслуживают иностранные интересы и организуют политические акции... Должен быть принят новый закон по образцу американского "закона Магнитского". Давайте закроем денежные краны сети Сороса", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год. По его словам, американское агентство по международному развитию USAID "выкачивало миллиарды из бюджета США на псевдогражданские организации, подкуп журналистов, судей, прокуроров, политиков", являясь "огромным коррумпированным механизмом по управлению диктатурой либерального мнения и политическим угнетением во всем западном мире, включая Венгрию". "Оказалось, что все не так, как они говорили. Толерантность, разнообразие, терпимость, гражданское общество, равные возможности, верховенство закона. Правда же? А было именно то, что мы, венгры, всегда видели. Мощный финансовый и властный механизм, созданный для того, чтобы сокрушить, размолоть и поглотить свободу и независимость наций, чтобы империя могла сохраниться", - отметил Орбан. Ранее Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20250204/orban-1997289033.html
https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html
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сша, венгрия, восток, виктор орбан, джордж сорос, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз, в мире
США, Венгрия, Восток, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Евросоюз, В мире
Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан

Орбан: Венгрия разработает закон, чтобы прикрыть финансирование Сороса

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Мы срочно создадим конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось пассивно наблюдать, как псевдогражданские общественные организации у нас на глазах обслуживают иностранные интересы и организуют политические акции... Должен быть принят новый закон по образцу американского "закона Магнитского". Давайте закроем денежные краны сети Сороса", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Орбан заявил, что Венгрия заключит сделку с США
4 февраля, 12:58
По его словам, американское агентство по международному развитию USAID "выкачивало миллиарды из бюджета США на псевдогражданские организации, подкуп журналистов, судей, прокуроров, политиков", являясь "огромным коррумпированным механизмом по управлению диктатурой либерального мнения и политическим угнетением во всем западном мире, включая Венгрию".
«
"Оказалось, что все не так, как они говорили. Толерантность, разнообразие, терпимость, гражданское общество, равные возможности, верховенство закона. Правда же? А было именно то, что мы, венгры, всегда видели. Мощный финансовый и властный механизм, созданный для того, чтобы сокрушить, размолоть и поглотить свободу и независимость наций, чтобы империя могла сохраниться", - отметил Орбан.
Ранее Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
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Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
Вчера, 17:08
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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СШАВенгрияВостокВиктор ОрбанДжордж СоросДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАЕвросоюзВ мире
 
 
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