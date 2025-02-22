Венгрия разработает закон по образцу "акта Магнитского", заявил Орбан
Орбан: Венгрия разработает закон, чтобы прикрыть финансирование Сороса
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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"Мы срочно создадим конституционные и правовые условия, чтобы нам не пришлось пассивно наблюдать, как псевдогражданские общественные организации у нас на глазах обслуживают иностранные интересы и организуют политические акции... Должен быть принят новый закон по образцу американского "закона Магнитского". Давайте закроем денежные краны сети Сороса", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.
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По его словам, американское агентство по международному развитию USAID "выкачивало миллиарды из бюджета США на псевдогражданские организации, подкуп журналистов, судей, прокуроров, политиков", являясь "огромным коррумпированным механизмом по управлению диктатурой либерального мнения и политическим угнетением во всем западном мире, включая Венгрию".
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"Оказалось, что все не так, как они говорили. Толерантность, разнообразие, терпимость, гражданское общество, равные возможности, верховенство закона. Правда же? А было именно то, что мы, венгры, всегда видели. Мощный финансовый и властный механизм, созданный для того, чтобы сокрушить, размолоть и поглотить свободу и независимость наций, чтобы империя могла сохраниться", - отметил Орбан.
Ранее Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.