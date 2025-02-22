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Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ - РИА Новости, 22.02.2025
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21:28 22.02.2025 (обновлено: 22:57 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/vatikan-2001043743.html
Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ - РИА Новости, 22.02.2025
Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:28:00+03:00
2025-02-22T22:57:00+03:00
папа римский
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана."Сегодня утром папа Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который также потребовал высокопоточного применения кислорода. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", — говорится в заявлении.В пресс-службе уточнили, что папа остается в сознании и провел день в кресле, хотя по сравнению со вчерашним днем ему стало хуже. Врачи дают сдержанный прогноз, добавили в Ватикане.Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html
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папа римский, в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Папа Римский, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ

Госпитализированному папе римскому Франциску сделали переливание крови

© AP Photo / Andrew MedichiniПрелаты в Ватикане
Прелаты в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Прелаты в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана.
"Сегодня утром папа Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который также потребовал высокопоточного применения кислорода. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", — говорится в заявлении.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
21 февраля, 18:00
В пресс-службе уточнили, что папа остается в сознании и провел день в кресле, хотя по сравнению со вчерашним днем ему стало хуже. Врачи дают сдержанный прогноз, добавили в Ватикане.
Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
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