https://ria.ru/20250222/vatikan-2001043743.html

Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ

Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ - РИА Новости, 22.02.2025

Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ

Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:28:00+03:00

2025-02-22T21:28:00+03:00

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папа римский

в мире

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана."Сегодня утром папа Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который также потребовал высокопоточного применения кислорода. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", — говорится в заявлении.В пресс-службе уточнили, что папа остается в сознании и провел день в кресле, хотя по сравнению со вчерашним днем ему стало хуже. Врачи дают сдержанный прогноз, добавили в Ватикане.Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.

https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html

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папа римский, в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)