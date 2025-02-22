Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
Госпитализированному папе римскому Франциску сделали переливание крови
© AP Photo / Andrew MedichiniПрелаты в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Прелаты в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа римский Франциск перенес респираторный приступ, ему сделали переливание крови, сообщила пресс-служба Ватикана.
"Сегодня утром папа Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который также потребовал высокопоточного применения кислорода. Сегодняшние анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе уточнили, что папа остается в сознании и провел день в кресле, хотя по сравнению со вчерашним днем ему стало хуже. Врачи дают сдержанный прогноз, добавили в Ватикане.
Неделю назад, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, понтифик, вероятно, останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю. Медики не могут сказать, что опасность миновала, но заявляют, что его состояние не угрожает жизни.
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