https://ria.ru/20250222/ukraina-2001054331.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 22.02.2025

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости"."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 23.30 мск объявлена в столице и десяти областях. В частности тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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