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Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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22:51 22.02.2025 (обновлено: 23:07 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001050699.html
Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым, сообщили СМИ
Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым, сообщили СМИ
Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:51:00+03:00
2025-02-22T23:07:00+03:00
в мире
украина
сша
кит келлог
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог, сообщает украинское Radio NV со ссылкой на источники.По данным источников, Украина передала США новые предложения по соглашению по полезным ископаемым, в частности, свои предложения украинские чиновники передали Келлогу, который сейчас из Европы направляется в США, где у него в Вашингтоне запланирована встреча с Трампом."Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины. Предварительно, США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларов, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали Келлогу", - приводит издание слова собеседников.Также украинская власть передала свои пожелания относительно личной встречи Владимира Зеленского и Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.Сам Зеленский сомневался, как утверждают источники, стоит ли ему подписывать соглашение, и спрашивал мнения своего окружения. "Позавчера состоялось совещание с руководителями различных ведомств, которое было посвящено соглашению по ископаемым, оно было эмоциональным, президент и глава ГУР (МО Украины -ред.) Кирилл Буданов там даже немного поспорили относительно соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов... (Зеленский - ред.) склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде надо будет подписать", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html
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в мире, украина, сша, кит келлог, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Кит Келлог, Владимир Зеленский
Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым, сообщили СМИ

Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым до ста миллиардов долларов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по ископаемым до 100 миллиардов долларов, обновленные условия в Вашингтон доставит спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог, сообщает украинское Radio NV со ссылкой на источники.
По данным источников, Украина передала США новые предложения по соглашению по полезным ископаемым, в частности, свои предложения украинские чиновники передали Келлогу, который сейчас из Европы направляется в США, где у него в Вашингтоне запланирована встреча с Трампом.
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"Украинская сторона предлагает уменьшить размер будущего фонда, куда должны вноситься будущие поступления от добычи полезных ископаемых на подконтрольных территориях Украины. Предварительно, США предлагали размер этого фонда установить в размере 500 миллиардов долларов, мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали Келлогу", - приводит издание слова собеседников.
Также украинская власть передала свои пожелания относительно личной встречи Владимира Зеленского и Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения лично.
Сам Зеленский сомневался, как утверждают источники, стоит ли ему подписывать соглашение, и спрашивал мнения своего окружения. "Позавчера состоялось совещание с руководителями различных ведомств, которое было посвящено соглашению по ископаемым, оно было эмоциональным, президент и глава ГУР (МО Украины -ред.) Кирилл Буданов там даже немного поспорили относительно соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды, но в конце концов... (Зеленский - ред.) склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде надо будет подписать", - отметил собеседник.
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В миреУкраинаСШАКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
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