https://ria.ru/20250222/ukraina-2001049943.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в субботу на Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области Украины,, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в субботу на Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области Украины,, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области тревога охватила в 22.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф