В Киевской области объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в субботу на Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области Украины,, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, она звучит до сих пор.
Согласно данным ресурса, Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области тревога охватила в 22.28 мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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