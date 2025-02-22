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Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США - РИА Новости, 22.02.2025
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21:53 22.02.2025 (обновлено: 22:19 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001045042.html
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США - РИА Новости, 22.02.2025
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США
Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:53:00+03:00
2025-02-22T22:19:00+03:00
украина
сша
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в статье для газеты Financial Times."Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал министр.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001044771.html
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украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США

Бессент: Зеленский сам предложил США долю в украинских ресурсах

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в статье для газеты Financial Times.
"Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал министр.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Минфине США раскрыли подробности проекта соглашения об ископаемых
Вчера, 21:51
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
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