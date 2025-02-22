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Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США - РИА Новости, 22.02.2025
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США
Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:53:00+03:00
2025-02-22T21:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в статье для газеты Financial Times."Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал министр.
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украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США
Бессент: Зеленский сам предложил США долю в украинских ресурсах