https://ria.ru/20250222/ukraina-2001045042.html

Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США

Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США - РИА Новости, 22.02.2025

Зеленский сам предложил долю в ресурсах Украины, заявили в Минфине США

Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:53:00+03:00

2025-02-22T21:53:00+03:00

2025-02-22T22:19:00+03:00

украина

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владимир зеленский

дональд трамп

скотт бессент

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам предложил президенту США Дональду Трампу идею экономического партнёрства, включающего участие США в разработке украинских природных ресурсов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в статье для газеты Financial Times."Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам", - написал министр.

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