https://ria.ru/20250222/ukraina-2001023338.html
США требовали от Украины отозвать проект резолюции ООН по России, пишет WP
США требовали от Украины отозвать проект резолюции ООН по России, пишет WP - РИА Новости, 22.02.2025
США требовали от Украины отозвать проект резолюции ООН по России, пишет WP
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву отозвать проект ежегодной резолюции ООН, осуждающей специальную военную операцию России, и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:15:00+03:00
2025-02-22T18:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву отозвать проект ежегодной резолюции ООН, осуждающей специальную военную операцию России, и заменить ее подготовленным США документом, на что Украина ответила отказом, пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон сначала потребовал скорректировать формулировки в украинском проекте резолюции, добавив в него "пророссийские" элементы, а затем предложил Киеву полностью отказаться от своей версии в пользу американской. "Предложенный ими вариант очень короткий и содержит совершенно новые формулировки", — цитирует WP одного из украинских чиновников. По словам источника издания, представители ряда стран сочли, что документ "больше похож на призыв к умиротворению России, чем на призыв к миру". При этом, как отмечает WP, Киев отказался отзывать свою резолюцию. По данным источников газеты, Владимир Зеленский приказал МИД Украины не менять уже согласованный документ.
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в мире, сша, россия, оон, украина
В мире, США, Россия, ООН, Украина
США требовали от Украины отозвать проект резолюции ООН по России, пишет WP
WP: США требовали от Киева отозвать проект резолюции ООН с осуждением России