Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам
Fox News: Украина передала США новые предложения по договору о минералах
© Getty Images / NurPhotoПлощадь Независимости в Киеве
© Getty Images / NurPhoto
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника канала, конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.
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Он также отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Об этом же заявил сегодня и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Сделка по редкоземельным металлам
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
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