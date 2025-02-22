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Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам - РИА Новости, 22.02.2025
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17:41 22.02.2025 (обновлено: 21:32 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001017961.html
Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам
Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам - РИА Новости, 22.02.2025
Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам
Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:41:00+03:00
2025-02-22T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.По словам собеседника канала, конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.Он также отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Об этом же заявил сегодня и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать. Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
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в мире, сша, украина, марко рубио, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио, Андрей Сибига
Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам

Fox News: Украина передала США новые предложения по договору о минералах

© Getty Images / NurPhotoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника канала, конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.
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Он также отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Об этом же заявил сегодня и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Сделка по редкоземельным металлам

В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
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Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
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