https://ria.ru/20250222/ukraina-2001017961.html

Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам

Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам - РИА Новости, 22.02.2025

Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам

Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:41:00+03:00

2025-02-22T17:41:00+03:00

2025-02-22T21:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения по полезным ископаемым, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.По словам собеседника канала, конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.Он также отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Об этом же заявил сегодня и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать. Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, марко рубио, андрей сибига