https://ria.ru/20250222/ukraina-2001013446.html

В Одессе задержали мужчину, открывшего огонь по сотруднику военкомата

В Одессе задержали мужчину, открывшего огонь по сотруднику военкомата - РИА Новости, 22.02.2025

В Одессе задержали мужчину, открывшего огонь по сотруднику военкомата

Украинские полицейские задержали в Одессе мужчину, который при проверке документов распылил слезоточивый газ в лицо сотрудника военкомата и произвел несколько... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:07:00+03:00

2025-02-22T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Одессе мужчину, который при проверке документов распылил слезоточивый газ в лицо сотрудника военкомата и произвел несколько выстрелов в его сторону, сообщает региональное отделение нацполиции. "Установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) во время проверки документов. Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении нацполиции, опубликованном в социальной сети Facebook*. Отмечается, что нападавшего задержали оперативники территориального подразделения полиции и передали следователям СБУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html

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в мире, одесса, украина, служба безопасности украины