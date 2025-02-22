В Одессе задержали мужчину, открывшего огонь по сотруднику военкомата
Полиция в Одессе задержала мужчину, открывшего огонь по сотруднику военкомата
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Одессе мужчину, который при проверке документов распылил слезоточивый газ в лицо сотрудника военкомата и произвел несколько выстрелов в его сторону, сообщает региональное отделение нацполиции.
"Установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) во время проверки документов. Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении нацполиции, опубликованном в социальной сети Facebook*.
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Отмечается, что нападавшего задержали оперативники территориального подразделения полиции и передали следователям СБУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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