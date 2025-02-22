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Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде - РИА Новости, 22.02.2025
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16:15 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001007999.html
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде - РИА Новости, 22.02.2025
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:15:00+03:00
2025-02-22T16:15:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
руслан стефанчук
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала. По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001005909.html
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде

Стефанчук: Киев со следующей недели начнет работу по соглашению об ископаемых

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий.
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"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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