https://ria.ru/20250222/ukraina-2001007999.html

Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде

Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде - РИА Новости, 22.02.2025

Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде

Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:15:00+03:00

2025-02-22T16:15:00+03:00

2025-02-22T16:15:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала. По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001005909.html

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000998586.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины