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Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде - РИА Новости, 22.02.2025
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:15:00+03:00
2025-02-22T16:15:00+03:00
2025-02-22T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. "Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - говорится в сообщении телеканала. По его словам, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Он также заверил, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Киев начнет работу по соглашению об ископаемых, заявили в Раде
Стефанчук: Киев со следующей недели начнет работу по соглашению об ископаемых