В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины
Сакс: сторонники продолжения конфликта на Украине боятся признать свою неправоту
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине не желают признать, что ошиблись, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в публикации.
"Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в публикации.
Он добавил, что в начале конфликта целью Запада было попытаться оттеснить российских военных.
"Но летнее контрнаступление (ВСУ — Прим.ред) 2023 года доказало, что эта цель недостижима. Оно обошлось в 100 миллиардов долларов, и украинцы фактически потеряли позиции. С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери..." — отметил Сакс.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
"Но летнее контрнаступление (ВСУ — Прим.ред) 2023 года доказало, что эта цель недостижима. Оно обошлось в 100 миллиардов долларов, и украинцы фактически потеряли позиции. С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери..." — отметил Сакс.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.