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В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000998469.html
В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины
В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2025
В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины
Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:57:00+03:00
2025-02-22T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине не желают признать, что ошиблись, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс. "Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в публикации. Он добавил, что в начале конфликта целью Запада было попытаться оттеснить российских военных. "Но летнее контрнаступление (ВСУ — Прим.ред) 2023 года доказало, что эта цель недостижима. Оно обошлось в 100 миллиардов долларов, и украинцы фактически потеряли позиции. С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери..." — отметил Сакс. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
https://ria.ru/20250222/tramp-2000980352.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, НАТО, Россия
В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины

Сакс: сторонники продолжения конфликта на Украине боятся признать свою неправоту

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине не желают признать, что ошиблись, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.

"Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в публикации.
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Он добавил, что в начале конфликта целью Запада было попытаться оттеснить российских военных.

"Но летнее контрнаступление (ВСУ — Прим.ред) 2023 года доказало, что эта цель недостижима. Оно обошлось в 100 миллиардов долларов, и украинцы фактически потеряли позиции. С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери..." — отметил Сакс.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевНАТОРоссия
 
 
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