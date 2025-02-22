https://ria.ru/20250222/ukraina-2000998469.html

В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины

В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2025

В США раскрыли главный страх "партии войны" на Западе из-за Украины

Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:57:00+03:00

2025-02-22T14:57:00+03:00

2025-02-22T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине не желают признать, что ошиблись, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс. "Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты", — говорится в публикации. Он добавил, что в начале конфликта целью Запада было попытаться оттеснить российских военных. "Но летнее контрнаступление (ВСУ — Прим.ред) 2023 года доказало, что эта цель недостижима. Оно обошлось в 100 миллиардов долларов, и украинцы фактически потеряли позиции. С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери..." — отметил Сакс. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000980352.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000969577.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, нато, россия