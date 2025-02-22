Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам
Sky News: Киев не готов к соглашению с США по ресурсам из-за проблемных вопросов
© Getty Images / dia images / Mert GokhankocВладимир Зеленский
© Getty Images / dia images / Mert Gokhankoc
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.
"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский. — Прим. ред.) не готов его принять", — говорится в публикации.
Источник добавил, что договор пока "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать 400-500 миллиардов долларов. По его словам, Украина стоит перед выбором: либо заключить соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с "рядом последствий".
Сделка по редкоземельным металлам
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается
21 февраля, 08:00
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.
По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.