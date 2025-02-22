https://ria.ru/20250222/ukraina-2000992518.html

Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам

Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам - РИА Новости, 22.02.2025

Sky News: Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ресурсам

Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:16:00+03:00

2025-02-22T14:16:00+03:00

2025-02-22T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник."Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский. — Прим. ред.) не готов его принять", — говорится в публикации.Источник добавил, что договор пока "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать 400-500 миллиардов долларов. По его словам, Украина стоит перед выбором: либо заключить соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с "рядом последствий".Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html

https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000921084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, сша, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, скотт бессент, украина, владимир зеленский