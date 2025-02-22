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В Киевской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980470.html
В Киевской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры
В Киевской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.02.2025
В Киевской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры были поражены в Киевской области в ночь на субботу, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:54:00+03:00
2025-02-22T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
киевская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры были поражены в Киевской области в ночь на субботу, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Под ударами были объекты критической инфраструктуры... Подверглись разрушениям и повреждениям... админздания, складские помещения, учебные заведения и автомобили", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. Как позднее сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в Киеве и пригороде был поражен ряд объектов ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Киевская область
В Киевской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры

ГП Украины заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры были поражены в Киевской области в ночь на субботу, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Под ударами были объекты критической инфраструктуры... Подверглись разрушениям и повреждениям... админздания, складские помещения, учебные заведения и автомобили", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
В ночь на субботу в Киеве и восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. Как позднее сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в Киеве и пригороде был поражен ряд объектов ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ миреКиевская область
 
 
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