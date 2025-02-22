Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000974546.html
Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине
Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине - РИА Новости, 22.02.2025
Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине
Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:08:00+03:00
2025-02-22T12:08:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
рафал тшасковски
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24. На вопрос о том, "должна ли Польша предоставить Украине больше оружия для борьбы с Россией", 27% участников исследования выбрали ответ "определенно нет", 26% - "вероятно, нет". Поддерживают поставки только 29% респондентов, а у 17% нет мнения на этот счет. Наибольшее число противников поставок Украине оружия в больших объемах среди сторонников партии "Конфедерация" и ее лидера Славомира Ментцена, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящие весной президентские выборы. Среди избирателей мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата на пост президента от правящей "Гражданской коалиции", сторонников и противников поставок более или менее поровну. Опрос проводился с использованием телефонных (CATI) и интернет-интервью (CAWI) среди 1000 поляков в возрасте 18 лет и старше в период с 23 по 29 января 2025 года. Данные о погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html
https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, рафал тшасковски, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Рафал Тшасковски, Сергей Лавров, НАТО
Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине

Более 53% поляков выступили против продолжения поставок оружия Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24.
На вопрос о том, "должна ли Польша предоставить Украине больше оружия для борьбы с Россией", 27% участников исследования выбрали ответ "определенно нет", 26% - "вероятно, нет". Поддерживают поставки только 29% респондентов, а у 17% нет мнения на этот счет.
Министры иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Особенно Польша и Прибалтика": в США раскрыли, чего испугались в Европе
21 февраля, 02:01
Наибольшее число противников поставок Украине оружия в больших объемах среди сторонников партии "Конфедерация" и ее лидера Славомира Ментцена, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящие весной президентские выборы. Среди избирателей мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата на пост президента от правящей "Гражданской коалиции", сторонников и противников поставок более или менее поровну.
Опрос проводился с использованием телефонных (CATI) и интернет-интервью (CAWI) среди 1000 поляков в возрасте 18 лет и старше в период с 23 по 29 января 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву
21 февраля, 16:34
 
В миреУкраинаРоссияПольшаРафал ТшасковскиСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала