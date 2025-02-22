https://ria.ru/20250222/ukraina-2000974546.html

Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине

Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине - РИА Новости, 22.02.2025

Опрос показал, сколько поляков выступают против поставок оружия Украине

Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:08:00+03:00

2025-02-22T12:08:00+03:00

2025-02-22T12:08:00+03:00

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ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Больше половины поляков выступают против продолжения поставок оружия Украине, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Opinia24. На вопрос о том, "должна ли Польша предоставить Украине больше оружия для борьбы с Россией", 27% участников исследования выбрали ответ "определенно нет", 26% - "вероятно, нет". Поддерживают поставки только 29% респондентов, а у 17% нет мнения на этот счет. Наибольшее число противников поставок Украине оружия в больших объемах среди сторонников партии "Конфедерация" и ее лидера Славомира Ментцена, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящие весной президентские выборы. Среди избирателей мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата на пост президента от правящей "Гражданской коалиции", сторонников и противников поставок более или менее поровну. Опрос проводился с использованием телефонных (CATI) и интернет-интервью (CAWI) среди 1000 поляков в возрасте 18 лет и старше в период с 23 по 29 января 2025 года. Данные о погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250221/hill-2000678697.html

https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, польша, рафал тшасковски, сергей лавров, нато