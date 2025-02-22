В США сделали трудное признание о конфликте на Украине
Офицер Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания реалий в конфликте на Украине
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания сложившейся реальности в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
"В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны..." — говорится в публикации
"В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны..." — говорится в публикации
Новый глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.