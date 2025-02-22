https://ria.ru/20250222/ukraina-2000969577.html

В США сделали трудное признание о конфликте на Украине

В США сделали трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

В США сделали трудное признание о конфликте на Украине

В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания сложившейся реальности в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны..." — говорится в публикацииНовый глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250222/sholts-2000955091.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп