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В США сделали трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 22.02.2025 (обновлено: 11:02 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000969577.html
В США сделали трудное признание о конфликте на Украине
В США сделали трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
В США сделали трудное признание о конфликте на Украине
В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:57:00+03:00
2025-02-22T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
дональд трамп
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания сложившейся реальности в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны..." — говорится в публикацииНовый глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США. Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250222/sholts-2000955091.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
В США сделали трудное признание о конфликте на Украине

Офицер Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания реалий в конфликте на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Запад в отсутствии понимания сложившейся реальности в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

"В этой войне с самого начала было невозможно победить, но так называемая западная элита и администрация (президента — Прим.ред) США либо не смогли, либо не захотели признать реальность, продолжая настаивать на развязывании войны..." — говорится в публикации
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
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