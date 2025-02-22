Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 22.02.2025 (обновлено: 15:02 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000966989.html
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:28:00+03:00
2025-02-22T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита Владимира Зеленского.&quot;Трамп, Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде&quot;, — написал Медведев.По его словам, типичное поведение киевского режима — считать весь мир обязанным, но при случае "навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля"."Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе, так ведет себя главная, трясущаяся от порошка киевская мразь. И, принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", — заключил зампред Совбеза.В последние дни Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором, рейтинг которого всего четыре процента, и обвинил в отказе проводить выборы и в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить. Кроме того, Трамп считает, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Зеленский в ответ заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По его словам, его рейтинг составляет 57 процентов, а украинцев больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Кроме того, он отказался от сделки по редкоземельным металлам.По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп очень недоволен поведением Зеленского и в некоторых случаях это вполне справедливо. А вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000869467.html
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f3d84f8d1fee9bbe192160af4f6448a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий медведев, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Дональд Трамп
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины

Медведев: США следует внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита Владимира Зеленского.
«

"Трамп, Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", — написал Медведев.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Отчаявшийся лжец". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
21 февраля, 17:37
По его словам, типичное поведение киевского режима — считать весь мир обязанным, но при случае "навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля".
"Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе, так ведет себя главная, трясущаяся от порошка киевская мразь. И, принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", — заключил зампред Совбеза.
В последние дни Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором, рейтинг которого всего четыре процента, и обвинил в отказе проводить выборы и в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить. Кроме того, Трамп считает, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского
21 февраля, 15:12
Зеленский в ответ заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По его словам, его рейтинг составляет 57 процентов, а украинцев больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Кроме того, он отказался от сделки по редкоземельным металлам.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп очень недоволен поведением Зеленского и в некоторых случаях это вполне справедливо. А вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий МедведевВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала