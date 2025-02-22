https://ria.ru/20250222/ukraina-2000966989.html
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:28:00+03:00
2025-02-22T10:28:00+03:00
2025-02-22T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита Владимира Зеленского."Трамп, Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", — написал Медведев.По его словам, типичное поведение киевского режима — считать весь мир обязанным, но при случае "навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля"."Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе, так ведет себя главная, трясущаяся от порошка киевская мразь. И, принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", — заключил зампред Совбеза.В последние дни Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором, рейтинг которого всего четыре процента, и обвинил в отказе проводить выборы и в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить. Кроме того, Трамп считает, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Зеленский в ответ заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По его словам, его рейтинг составляет 57 процентов, а украинцев больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Кроме того, он отказался от сделки по редкоземельным металлам.По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп очень недоволен поведением Зеленского и в некоторых случаях это вполне справедливо. А вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000869467.html
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Дональд Трамп
Медведев высказался об отношении Трампа к руководству Украины
Медведев: США следует внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале
призвал американскую администрацию внимательнее осматривать туалеты после визита Владимира Зеленского.
«
"Трамп, Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", — написал Медведев.
По его словам, типичное поведение киевского режима — считать весь мир обязанным, но при случае "навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля".
"Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе
, так ведет себя главная, трясущаяся от порошка киевская мразь. И, принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", — заключил зампред Совбеза.
В последние дни Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором, рейтинг которого всего четыре процента, и обвинил в отказе проводить выборы и в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить. Кроме того, Трамп считает, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.
Зеленский в ответ заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По его словам, его рейтинг составляет 57 процентов, а украинцев больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Кроме того, он отказался от сделки по редкоземельным металлам.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп очень недоволен поведением Зеленского и в некоторых случаях это вполне справедливо. А вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.