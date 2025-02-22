https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html

"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому

"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2025

"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому

США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:24:00+03:00

2025-02-22T08:24:00+03:00

2025-02-22T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на источники."Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink", — говорится в публикации. В статье отмечается, что этот вопрос поднимался на встрече спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и Зеленского. "Потеря Starlink <...> это был бы сильнейший удар (для Украины — Прим. ред.)", — сказал источник агентства.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. Глава Белого дома планирует таким образом компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на Украину.На этой неделе глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000932778.html

https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

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