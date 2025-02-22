"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому
Reuters: США отключат ВСУ Starlink, если Зеленский сорвет сделку по ископаемым
© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink", — говорится в публикации.
"Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что этот вопрос поднимался на встрече спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и Зеленского.
"Потеря Starlink <...> это был бы сильнейший удар (для Украины — Прим. ред.)", — сказал источник агентства.
"Потеря Starlink <...> это был бы сильнейший удар (для Украины — Прим. ред.)", — сказал источник агентства.
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Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. Глава Белого дома планирует таким образом компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на Украину.
На этой неделе глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
На этой неделе глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.