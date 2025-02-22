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"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 22.02.2025 (обновлено: 09:02 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html
"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому
"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2025
"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому
США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:24:00+03:00
2025-02-22T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
кит келлог
сша
киев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на источники."Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink", — говорится в публикации. В статье отмечается, что этот вопрос поднимался на встрече спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и Зеленского. "Потеря Starlink &lt;...&gt; это был бы сильнейший удар (для Украины — Прим. ред.)", — сказал источник агентства.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. Глава Белого дома планирует таким образом компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на Украину.На этой неделе глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, кит келлог, сша, киев, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Кит Келлог, США, Киев, Дональд Трамп
"Сильнейший удар". СМИ раскрыли, что США подготовили Зеленскому

Reuters: США отключат ВСУ Starlink, если Зеленский сорвет сделку по ископаемым

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США отключат Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что этот вопрос поднимался на встрече спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и Зеленского.

"Потеря Starlink <...> это был бы сильнейший удар (для Украины — Прим. ред.)", — сказал источник агентства.
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Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов. Глава Белого дома планирует таким образом компенсировать 400-500 миллиардов долларов, потраченных на Украину.

На этой неделе глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаКит КеллогСШАКиевДональд Трамп
 
 
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