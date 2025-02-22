В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц
СБУ и ГУР контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве "девочек с низкой социальной ответственностью" и одаренных хорошей фигурой, не старше 25 лет. После получения справок у венеролога везут в Одессу для организации отдыха очень уважаемых иностранцев. Знание английского или французского приветствуется. В течение недели отобрали около 15 девчонок", - сообщил источник.
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Ранее газета Guardian сообщала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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