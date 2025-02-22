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В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000949058.html
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц - РИА Новости, 22.02.2025
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц
Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:59:00+03:00
2025-02-22T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
одесса
мария захарова
сергей лавров
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве "девочек с низкой социальной ответственностью" и одаренных хорошей фигурой, не старше 25 лет. После получения справок у венеролога везут в Одессу для организации отдыха очень уважаемых иностранцев. Знание английского или французского приветствуется. В течение недели отобрали около 15 девчонок", - сообщил источник. Ранее газета Guardian сообщала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html
украина
николаев (украина)
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в мире, украина, николаев (украина), одесса, мария захарова, сергей лавров, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Одесса, Мария Захарова, Сергей Лавров, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц

СБУ и ГУР контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве "девочек с низкой социальной ответственностью" и одаренных хорошей фигурой, не старше 25 лет. После получения справок у венеролога везут в Одессу для организации отдыха очень уважаемых иностранцев. Знание английского или французского приветствуется. В течение недели отобрали около 15 девчонок", - сообщил источник.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)ОдессаМария ЗахароваСергей ЛавровСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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