https://ria.ru/20250222/ukraina-2000949058.html

В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц

В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц - РИА Новости, 22.02.2025

В подполье рассказали, что для иностранных наемников ВСУ нанимают эскортниц

Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:59:00+03:00

2025-02-22T06:59:00+03:00

2025-02-22T06:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

одесса

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Спецслужбы хотят организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей. Для этого гражданские под прикрытием и контролем СБУ и ГУР собирают в Николаеве "девочек с низкой социальной ответственностью" и одаренных хорошей фигурой, не старше 25 лет. После получения справок у венеролога везут в Одессу для организации отдыха очень уважаемых иностранцев. Знание английского или французского приветствуется. В течение недели отобрали около 15 девчонок", - сообщил источник. Ранее газета Guardian сообщала, что жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999752902.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html

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Дарья Буймова

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