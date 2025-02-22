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Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ
Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ
Соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:51:00+03:00
2025-02-22T01:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами."Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму", - пишет издание.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, майами
В мире, США, Киев, Майами
Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ
WSJ: соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано в субботу