https://ria.ru/20250222/ukraina-2000939861.html

Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ

Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

Договор о минералах между США и Киевом могут подписать в субботу, пишут СМИ

Соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:51:00+03:00

2025-02-22T01:51:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Соглашение о минералах между США и Киевом может быть подписано в субботу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами."Соглашение может быть подписано уже в субботу, однако оно еще не приведено в окончательную форму", - пишет издание.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000936080.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, киев, майами