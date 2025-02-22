Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
Уход с российского рынка стоил западным брендам почти 14 миллиардов долларов
© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты.
Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян — алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам — у McDonald's. Из-за потери отечественного рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.
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Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше — скромные четыре миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус списали 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения: Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов.
Кроме того:
- производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов;
- газировки Coca-Cola — 195,4 миллиона;
- сладостей и круп Kellogg's — 112 миллионов.
Помимо продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным:
- капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов;
- Whirlpool — на 333 миллиона;
- Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов.
Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона на покрытие убытков из-за ухода из России.
Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше — 657 миллионов.
Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые — 35 и 30 миллионов долларов соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше — 126 миллионов.
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