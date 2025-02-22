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Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.02.2025
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08:07 22.02.2025 (обновлено: 09:00 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.02.2025
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:07:00+03:00
2025-02-22T09:00:00+03:00
экономика
технологии
mcdonald's corporation
yum! brands
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты.Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян — алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам — у McDonald's. Из-за потери отечественного рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше — скромные четыре миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус списали 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения: Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов.Кроме того:Помимо продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным: Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&amp;M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона на покрытие убытков из-за ухода из России.Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше — 657 миллионов. Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые — 35 и 30 миллионов долларов соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше — 126 миллионов.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
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экономика, технологии, mcdonald's corporation, yum! brands, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Технологии, McDonald's Corporation, Yum! Brands, Санкции в отношении России, Россия
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов

Уход с российского рынка стоил западным брендам почти 14 миллиардов долларов

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты.
Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян — алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам — у McDonald's. Из-за потери отечественного рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.
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19 февраля, 15:49
Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше — скромные четыре миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус списали 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения: Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов.
Кроме того:
  • производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов;
  • газировки Coca-Cola — 195,4 миллиона;
  • сладостей и круп Kellogg's — 112 миллионов.
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Помимо продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным:
  • капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов;
  • Whirlpool — на 333 миллиона;
  • Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов.
Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона на покрытие убытков из-за ухода из России.
Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше — 657 миллионов.
Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые — 35 и 30 миллионов долларов соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше — 126 миллионов.
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21 февраля, 16:03
 
ЭкономикаТехнологииMcDonald's CorporationYum! BrandsСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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