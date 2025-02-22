https://ria.ru/20250222/trump-2000966351.html

Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам

Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам - РИА Новости, 22.02.2025

Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:23:00+03:00

2025-02-22T10:23:00+03:00

2025-02-22T10:45:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дмитрий медведев

в мире

дональд трамп

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их реальным делам - "посмотрим, какими они будут".Медведев оценил звучащие в западных кругах рассуждения о том, что новая администрация в США стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, хотя на самом деле "искренне любит" Украину."Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут. Но тот ли это случай применительно к б. Украине?" - написал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий медведев, в мире, дональд трамп