https://ria.ru/20250222/trump-2000966351.html
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:23:00+03:00
2025-02-22T10:23:00+03:00
2025-02-22T10:45:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий медведев
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дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их реальным делам - "посмотрим, какими они будут".Медведев оценил звучащие в западных кругах рассуждения о том, что новая администрация в США стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, хотя на самом деле "искренне любит" Украину."Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут. Но тот ли это случай применительно к б. Украине?" - написал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий медведев, в мире, дональд трамп
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Медведев, В мире, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам
Медведев призвал посмотреть на реальные дела администрации Трампа