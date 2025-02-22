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Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 22.02.2025 (обновлено: 10:45 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/trump-2000966351.html
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам - РИА Новости, 22.02.2025
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:23:00+03:00
2025-02-22T10:45:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий медведев
в мире
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их реальным делам - "посмотрим, какими они будут".Медведев оценил звучащие в западных кругах рассуждения о том, что новая администрация в США стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, хотя на самом деле "искренне любит" Украину."Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут. Но тот ли это случай применительно к б. Украине?" - написал зампред Совбеза.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий медведев, в мире, дональд трамп
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Медведев, В мире, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Медведев призвал оценивать администрацию Трампа по реальным делам

Медведев призвал посмотреть на реальные дела администрации Трампа

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что оценивать администрацию президента США Дональда Трампа нужно только по их реальным делам - "посмотрим, какими они будут".
Медведев оценил звучащие в западных кругах рассуждения о том, что новая администрация в США стремится "запутать Россию, Китай и полмира вдобавок" противоречивыми заявлениями, хотя на самом деле "искренне любит" Украину.
"Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут. Но тот ли это случай применительно к б. Украине?" - написал зампред Совбеза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
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Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДмитрий МедведевВ миреДональд Трамп
 
 
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