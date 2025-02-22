https://ria.ru/20250222/tramp-2001057386.html
США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп
США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп
Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-22T23:43:00+03:00
2025-02-22T23:43:00+03:00
2025-02-23T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее полезных ископаемых, заявил в субботу президент США Дональд Трамп."Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена. Я думаю, мы весьма близки к ней. Это очень важный вопрос", – сказал американский лидер, выступая на конференции консерваторов (CPAC).По словам Трампа, договоренность должна стать частью более широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в поддержку Украины. "Мы заплатили слишком много, и теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен", – отметил он.Президент также подчеркнул, что такая сделка станет примером "нового, прагматичного подхода" к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, украина, в мире, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, майк уолтц, вашингтон (штат)
США, Киев, Украина, В мире, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Вашингтон (штат)
США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп
Трамп: Киев и Вашингтон близки к сделке по добыче украинских ископаемых