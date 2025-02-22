https://ria.ru/20250222/tramp-2001057386.html

США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп

США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025

США и Украина близки к сделке по добыче ископаемых, заявил Трамп

Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-22T23:43:00+03:00

2025-02-22T23:43:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее полезных ископаемых, заявил в субботу президент США Дональд Трамп."Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена. Я думаю, мы весьма близки к ней. Это очень важный вопрос", – сказал американский лидер, выступая на конференции консерваторов (CPAC).По словам Трампа, договоренность должна стать частью более широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в поддержку Украины. "Мы заплатили слишком много, и теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен", – отметил он.Президент также подчеркнул, что такая сделка станет примером "нового, прагматичного подхода" к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, киев, украина, в мире, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, майк уолтц, вашингтон (штат)