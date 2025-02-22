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Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег
Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег - РИА Новости, 23.02.2025
Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что работает над возвращением денег, потраченных США на конфликт на Украине. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-22T23:41:00+03:00
2025-02-22T23:41:00+03:00
2025-02-23T00:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что работает над возвращением денег, потраченных США на конфликт на Украине."Мы заплатили слишком много, и теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен", – заявил он.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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украина
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег
Президент Трамп заявил, что работает над возвратом денег, потраченных на Украину