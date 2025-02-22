https://ria.ru/20250222/tramp-2001057029.html

Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег

Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег - РИА Новости, 23.02.2025

Трамп работает над возвращением потраченных на Украину денег

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что работает над возвращением денег, потраченных США на конфликт на Украине. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-22T23:41:00+03:00

2025-02-22T23:41:00+03:00

2025-02-23T00:00:00+03:00

украина

сша

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999321295_0:29:3067:1754_1920x0_80_0_0_a826432fe16651ef5ac7fca6d7456389.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что работает над возвращением денег, потраченных США на конфликт на Украине."Мы заплатили слишком много, и теперь пришло время, чтобы США получили что-то взамен", – заявил он.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

https://ria.ru/20250222/pomosch-2001047716.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)