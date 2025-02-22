https://ria.ru/20250222/tramp-2001056887.html
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-22T23:40:00+03:00
2025-02-22T23:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше.США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?", – спросил Трамп.Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.
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сша, киев, украина, в мире, дональд трамп, европа
США, Киев, Украина, В мире, Дональд Трамп, Европа
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп
Трамп: Европа должна нести основную нагрузку в вопросе финансирования Украины