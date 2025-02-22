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США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
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23:40 22.02.2025 (обновлено: 00:00 23.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2001056887.html
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше. РИА Новости, 23.02.2025
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сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше.США не должны нести основную финансовую нагрузку: &quot;Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?&quot;, – спросил Трамп.Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.
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сша, киев, украина, в мире, дональд трамп, европа
США, Киев, Украина, В мире, Дональд Трамп, Европа
США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп

Трамп: Европа должна нести основную нагрузку в вопросе финансирования Украины

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше.
«

США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?", – спросил Трамп.

«
Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Украина может расплатиться с США чем угодно помимо металлов, заявил Трамп
Вчера, 23:47
 
СШАКиевУкраинаВ миреДональд ТрампЕвропа
 
 
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