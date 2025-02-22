https://ria.ru/20250222/tramp-2001056887.html

США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп

США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025

США не должны отвечать за финансирование Киева в одиночку, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-22T23:40:00+03:00

2025-02-22T23:40:00+03:00

2025-02-23T00:00:00+03:00

сша

киев

украина

в мире

дональд трамп

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен нести основную финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине, Европа должна платить больше.США не должны нести основную финансовую нагрузку: "Почему Европа не платит больше нас? Почему мы ушли так далеко вперед?", – спросил Трамп.Трамп также заявил, что ведет переговоры по прекращению конфликта. "Я общаюсь с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, я общаюсь с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским. Я стараюсь прекратить эту войну и остановить гибель людей", – сказал он.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001057515.html

сша

киев

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, украина, в мире, дональд трамп, европа