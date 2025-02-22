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Трамп заявил, что ему приходится расхлебывать последствия работы Байдена - РИА Новости, 22.02.2025
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23:29 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2001053849.html
Трамп заявил, что ему приходится расхлебывать последствия работы Байдена
Трамп заявил, что ему приходится расхлебывать последствия работы Байдена - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп заявил, что ему приходится расхлебывать последствия работы Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "худшим... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:29:00+03:00
2025-02-22T23:29:00+03:00
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "худшим президентом в истории" страны. "Мне приходится расхлебывать бардак, который он оставил после себя. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо", – заявил Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне. По его словам, проблемы, которые достались его администрации, затронули все сферы – от экономики до безопасности. Он указал на кризис на границе, рост инфляции и ослабление позиций США на мировой арене. "Это ужасно. Байден превратил нашу страну в хаос", – добавил он. По его словам, даже экс-президент Джимми Картер, которого в свое время критиковали за слабое руководство, "умер счастливым", осознав, что Байден превзошел его по неудачам. "Кто бы мог подумать, что кто-то сможет превзойти Картера? Но Байден сделал это", – заключил Трамп.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000194539.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему приходится расхлебывать последствия работы Байдена

Трамп: Байден превратил страну в хаос

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена, которого он назвал "худшим президентом в истории" страны.
«
"Мне приходится расхлебывать бардак, который он оставил после себя. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо", – заявил Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных Байденом
19 февраля, 04:07
По его словам, проблемы, которые достались его администрации, затронули все сферы – от экономики до безопасности. Он указал на кризис на границе, рост инфляции и ослабление позиций США на мировой арене.
«
"Это ужасно. Байден превратил нашу страну в хаос", – добавил он.
По его словам, даже экс-президент Джимми Картер, которого в свое время критиковали за слабое руководство, "умер счастливым", осознав, что Байден превзошел его по неудачам.
«
"Кто бы мог подумать, что кто-то сможет превзойти Картера? Но Байден сделал это", – заключил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп обвинил Байдена в бездействии по завершению конфликта на Украине
19 февраля, 18:59
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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