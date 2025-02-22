https://ria.ru/20250222/tramp-2001052973.html

Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции

Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил США "лучшие... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T23:21:00+03:00

2025-02-22T23:21:00+03:00

2025-02-22T23:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил США "лучшие границы" за всю историю страны. "Теперь у нас нет этой проблемы. Теперь у нас лучшие границы за всю историю", – сказал Трамп, выступая на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Он отметил, что его администрация развернула самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны, превзойдя даже меры, принятые при президенте Дуайте Эйзенхауэре. "Мы начали крупнейшую депортацию в американской истории. Эйзенхауэр был очень умеренным человеком, но он не любил, когда кто-то бесконтрольно заходил в страну и захватывал её", – заявил Трамп. По его словам, именно миграционный кризис стал одной из ключевых причин, по которым он решил вновь баллотироваться в президенты. "Я не мог этого выносить. Я смотрел, как преступников, членов банд вывозят из тюрем и завозят в нашу страну автобусами. Я сказал: "Я снова пойду в президенты". И теперь у нас больше нет этой проблемы", – подчеркнул Трамп. Президент добавил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась даже по сравнению с тем, какой она была в конце его первого срока.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001050814.html

https://ria.ru/20250222/respublikantsy-2001051132.html

https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html

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в мире, сша, дональд трамп, дуайт эйзенхауэр