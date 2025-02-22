Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2001052973.html
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции
Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил США "лучшие... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:21:00+03:00
2025-02-22T23:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
дуайт эйзенхауэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_53fd08c61b037c34bcfa228fc462bf84.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил США "лучшие границы" за всю историю страны. "Теперь у нас нет этой проблемы. Теперь у нас лучшие границы за всю историю", – сказал Трамп, выступая на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Он отметил, что его администрация развернула самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны, превзойдя даже меры, принятые при президенте Дуайте Эйзенхауэре. "Мы начали крупнейшую депортацию в американской истории. Эйзенхауэр был очень умеренным человеком, но он не любил, когда кто-то бесконтрольно заходил в страну и захватывал её", – заявил Трамп. По его словам, именно миграционный кризис стал одной из ключевых причин, по которым он решил вновь баллотироваться в президенты. "Я не мог этого выносить. Я смотрел, как преступников, членов банд вывозят из тюрем и завозят в нашу страну автобусами. Я сказал: "Я снова пойду в президенты". И теперь у нас больше нет этой проблемы", – подчеркнул Трамп. Президент добавил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась даже по сравнению с тем, какой она была в конце его первого срока.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001050814.html
https://ria.ru/20250222/respublikantsy-2001051132.html
https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_671a2db46579d3872f47713e8239e82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, дуайт эйзенхауэр
В мире, США, Дональд Трамп, Дуайт Эйзенхауэр
Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции

Трамп заявил, что обеспечил США лучшие границы за всю историю страны

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый месяц второго срока пребывания у власти сумел побороть проблему нелегальной миграции и обеспечил США "лучшие границы" за всю историю страны.
«
"Теперь у нас нет этой проблемы. Теперь у нас лучшие границы за всю историю", – сказал Трамп, выступая на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня
Вчера, 22:57
Он отметил, что его администрация развернула самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны, превзойдя даже меры, принятые при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
«
"Мы начали крупнейшую депортацию в американской истории. Эйзенхауэр был очень умеренным человеком, но он не любил, когда кто-то бесконтрольно заходил в страну и захватывал её", – заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп
Вчера, 23:00
По его словам, именно миграционный кризис стал одной из ключевых причин, по которым он решил вновь баллотироваться в президенты.
«
"Я не мог этого выносить. Я смотрел, как преступников, членов банд вывозят из тюрем и завозят в нашу страну автобусами. Я сказал: "Я снова пойду в президенты". И теперь у нас больше нет этой проблемы", – подчеркнул Трамп.
Президент добавил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась даже по сравнению с тем, какой она была в конце его первого срока.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
При Трампе нелегальные мигранты не будут иметь значения, заявил Белый дом
1 февраля, 00:31
 
В миреСШАДональд ТрампДуайт Эйзенхауэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала