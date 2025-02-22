CNN: Трамп решил получить от Украины больше, чем потратили США
CNN: Трамп хотел получить от Украины больше, чем потратили США на ее оборону
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Соглашение о полезных ископаемых позволит США получить от Киева больше, чем они потратили на Украину, пишет CNN со ссылкой на источник.
"Это странное предложение — пытаться отобрать <…> больше, чем было потрачено на ее оборону", — заявил он.
Чат-бот Илона Маска призвал казнить Трампа
Вчера, 17:47
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
В субботу телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения, но конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.
На Западе заявили о сокрушительном ударе по ВСУ
Вчера, 18:07