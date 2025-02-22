https://ria.ru/20250222/tramp-2001028764.html

CNN: Трамп решил получить от Украины больше, чем потратили США

CNN: Трамп решил получить от Украины больше, чем потратили США - РИА Новости, 22.02.2025

CNN: Трамп решил получить от Украины больше, чем потратили США

Соглашение о полезных ископаемых позволит США получить от Киева больше, чем они потратили на Украину, пишет CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:48:00+03:00

2025-02-22T18:48:00+03:00

2025-02-22T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Соглашение о полезных ископаемых позволит США получить от Киева больше, чем они потратили на Украину, пишет CNN со ссылкой на источник."Это странное предложение — пытаться отобрать <…> больше, чем было потрачено на ее оборону", — заявил он.В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.В субботу телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что Украина передала американской стороне новые предложения для будущего соглашения, но конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html

https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, киев