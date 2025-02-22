Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ
Times: премьер Британии Стармер намерен повлиять на Трампа в ходе визита в США
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон попытаться оказать влияние на президента США Дональда Трампа и американскую политику в отношении Украины, передает газета Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник".
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Как отмечает издание, визит в столицу США для любого британского премьера всегда был "моментом больших возможностей и больших рисков", однако "ставки еще никогда не были так высоки", как сейчас. По мнению бывшего министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга, это будет, "безусловно, самая важная двусторонняя встреча между премьер-министром и президентом с начала Второй мировой войны". Times подчеркивает, что Стармер на протяжении нескольких недель старался не говорить на публике ничего, что могло бы разозлить Трампа в преддверии встречи, однако не мог не поддержать Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США, поэтому опубликовал "тщательно продуманный, но тонкий упрек" в адрес Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что британский премьер не предпринял усилий для того, чтобы прекратить кризисную ситуацию на Украине. "Несмотря на неприязнь на публике, британские дипломаты считают, что у Стармера все еще есть существенная и крайне важная возможность повлиять в ходе своего визита на американскую политику", - передает издание.
По данным источников, Стармер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск, а Украина должна стать по итогу "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии".
Газета полагает, что Стармер попробует сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверит, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону.
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