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Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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18:40 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2001026912.html
Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ
Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ
Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон попытаться оказать влияние на президента США Дональда Трампа и американскую политику в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T18:40:00+03:00
2025-02-22T18:40:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон попытаться оказать влияние на президента США Дональда Трампа и американскую политику в отношении Украины, передает газета Times. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник". Как отмечает издание, визит в столицу США для любого британского премьера всегда был "моментом больших возможностей и больших рисков", однако "ставки еще никогда не были так высоки", как сейчас. По мнению бывшего министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга, это будет, "безусловно, самая важная двусторонняя встреча между премьер-министром и президентом с начала Второй мировой войны". Times подчеркивает, что Стармер на протяжении нескольких недель старался не говорить на публике ничего, что могло бы разозлить Трампа в преддверии встречи, однако не мог не поддержать Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США, поэтому опубликовал "тщательно продуманный, но тонкий упрек" в адрес Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что британский премьер не предпринял усилий для того, чтобы прекратить кризисную ситуацию на Украине. "Несмотря на неприязнь на публике, британские дипломаты считают, что у Стармера все еще есть существенная и крайне важная возможность повлиять в ходе своего визита на американскую политику", - передает издание. По данным источников, Стармер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск, а Украина должна стать по итогу "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии". Газета полагает, что Стармер попробует сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверит, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону.
https://ria.ru/20250222/britaniya-2001026138.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
Премьер Британии намеревается повлиять на Трампа, сообщили СМИ

Times: премьер Британии Стармер намерен повлиять на Трампа в ходе визита в США

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон попытаться оказать влияние на президента США Дональда Трампа и американскую политику в отношении Украины, передает газета Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СМИ сообщили о планах премьера Британии повысить оборонные расходы
Вчера, 18:34
«
Как отмечает издание, визит в столицу США для любого британского премьера всегда был "моментом больших возможностей и больших рисков", однако "ставки еще никогда не были так высоки", как сейчас. По мнению бывшего министра иностранных дел Британии Уильяма Хейга, это будет, "безусловно, самая важная двусторонняя встреча между премьер-министром и президентом с начала Второй мировой войны". Times подчеркивает, что Стармер на протяжении нескольких недель старался не говорить на публике ничего, что могло бы разозлить Трампа в преддверии встречи, однако не мог не поддержать Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США, поэтому опубликовал "тщательно продуманный, но тонкий упрек" в адрес Трампа. В свою очередь Трамп заявил, что британский премьер не предпринял усилий для того, чтобы прекратить кризисную ситуацию на Украине. "Несмотря на неприязнь на публике, британские дипломаты считают, что у Стармера все еще есть существенная и крайне важная возможность повлиять в ходе своего визита на американскую политику", - передает издание.
По данным источников, Стармер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск, а Украина должна стать по итогу "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии".
Газета полагает, что Стармер попробует сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверит, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа
20 февраля, 00:19
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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