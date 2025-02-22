https://ria.ru/20250222/tramp-2001026524.html

Трамп усиливает давление на республиканских "ястребов", пишут СМИ

Трамп усиливает давление на республиканских "ястребов", пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп усиливает давление на республиканских "ястребов", пишут СМИ

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на традиционных "ястребов" в Республиканской партии, стремясь кардинально перестроить внешнюю политику США в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:38:00+03:00

2025-02-22T18:38:00+03:00

2025-02-22T18:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа усиливает давление на традиционных "ястребов" в Республиканской партии, стремясь кардинально перестроить внешнюю политику США в соответствии с курсом "Америка прежде всего", пишет в субботу газета Politico. По данным издания, вице-президент Джей-Ди Вэнс и ряд высокопоставленных чиновников администрации активно работают над ослаблением позиций сторонников традиционного консервативного внешнеполитического курса. В числе их мишеней - яркий представитель консерваторов и влиятельный конгрессмен Том Коттон, а также спецпосланник США по конфликту на Украине Кит Келлог, чья роль, как отмечает газета, "постепенно слабеет" в Вашингтоне. Политическое противостояние обострилось после того, как министр обороны Пит Хегсет в ходе встречи с союзниками в Брюсселе допустил возможность исключения Украины из числа кандидатов на вступление в НАТО. Как отмечает Politico, это заявление шокировало республиканских "ястребов" в Вашингтоне, однако "полностью соответствует внешнеполитическому подходу Трампа". "Они должны просто позволить президенту - тому, кто действительно отвечает за внешнюю политику США, - проводить внешнюю политику", - цитирует газета неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. Сторонники традиционного курса опасаются, что такой подход может привести к уступкам России в конфликте на Украине, что будет воспринято как проявление слабости США на мировой арене. Однако, по данным Politico, администрация Трампа отвергает эти аргументы, считая их "устаревшими".

https://ria.ru/20241230/tramp-1992078965.html

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, кит келлог, пит хегсет, politico, нато