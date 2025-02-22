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Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 22.02.2025
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17:47 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2001018809.html
Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик
Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик
Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что мнение президента США Дональда Трампа во многом совпадает с позицией России, по его словам, глава Белого РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:47:00+03:00
2025-02-22T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что мнение президента США Дональда Трампа во многом совпадает с позицией России, по его словам, глава Белого дома стремится к стабильности в Европе. "Мнение Трампа уже совпало со многими основными позициями России - нет НАТО на Украине и так далее. Трамп стремится к стабильности в Европе", - написал Риттер в соцсети X. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева.
https://ria.ru/20250222/rezolyutsiya-2001013268.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, украина, европа, дональд трамп, скотт риттер, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Дональд Трамп, Скотт Риттер, НАТО, Евросоюз
Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик

Риттер: Трамп не хочет дестабилизировать Европу приглашением Украины в НАТО

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что мнение президента США Дональда Трампа во многом совпадает с позицией России, по его словам, глава Белого дома стремится к стабильности в Европе.
"Мнение Трампа уже совпало со многими основными позициями России - нет НАТО на Украине и так далее. Трамп стремится к стабильности в Европе", - написал Риттер в соцсети X.
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Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева.
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В миреУкраинаЕвропаДональд ТрампСкотт РиттерНАТОЕвросоюз
 
 
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