https://ria.ru/20250222/tramp-2001018809.html

Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик

Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп стремится к стабильности в Европе, заявил американский экс-разведчик

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что мнение президента США Дональда Трампа во многом совпадает с позицией России, по его словам, глава Белого РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:47:00+03:00

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2025-02-22T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что мнение президента США Дональда Трампа во многом совпадает с позицией России, по его словам, глава Белого дома стремится к стабильности в Европе. "Мнение Трампа уже совпало со многими основными позициями России - нет НАТО на Украине и так далее. Трамп стремится к стабильности в Европе", - написал Риттер в соцсети X. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление в ЕС суверенным правом Киева.

https://ria.ru/20250222/rezolyutsiya-2001013268.html

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в мире, украина, европа, дональд трамп, скотт риттер, нато, евросоюз