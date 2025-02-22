https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html

Трамп призвал Маска действовать еще энергичнее

Трамп призвал Маска действовать еще энергичнее - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп призвал Маска действовать еще энергичнее

Президент США Дональд Трамп похвалил главу департамента государственной эффективности (DOGE), предпринимателя Илона Маска за отличную работу и призвал того... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:30:00+03:00

2025-02-22T17:30:00+03:00

2025-02-22T17:30:00+03:00

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майк джонсон

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил главу департамента государственной эффективности (DOGE), предпринимателя Илона Маска за отличную работу и призвал того действовать "еще энергичнее". Ранее Трамп заявил, что может вернуть американским гражданам 20% средств, которые будут сэкономлены за счет программ сокращения госрасходов, проводимых DOGE под руководством Маска. "Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон