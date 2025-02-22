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Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США
Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:53:00+03:00
2025-02-22T16:53:00+03:00
2025-02-22T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии. "Телеканал MSNBC... представляет угрозу для нашей демократии. Такая ложь и искажение фактов", - написал Трамп.Ранее президент США заявлял, что телеканалу MSNBC грозит закрытие.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США
Трамп заявил, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии