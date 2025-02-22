https://ria.ru/20250222/tramp-2001011288.html

Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США

Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп назвал американский телеканал MSNBC угрозой для США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:53:00+03:00

2025-02-22T16:53:00+03:00

2025-02-22T16:53:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что телеканал MSNBC представляет угрозу американской демократии. "Телеканал MSNBC... представляет угрозу для нашей демократии. Такая ложь и искажение фактов", - написал Трамп.Ранее президент США заявлял, что телеканалу MSNBC грозит закрытие.

https://ria.ru/20241115/mask-1984048764.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп