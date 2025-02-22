https://ria.ru/20250222/tramp-2000980352.html

В Раде раскрыли, с чем столкнулся Зеленский из-за Трампа

В Раде раскрыли, с чем столкнулся Зеленский из-за Трампа - РИА Новости, 22.02.2025

В Раде раскрыли, с чем столкнулся Зеленский из-за Трампа

Зеленский столкнулся с возмездием президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 22.02.2025

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Зеленский столкнулся с возмездием президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского, которая решила, что ей дозволено все!" — написал он. Дубинский добавил, что украинцы ждали этого последние два года. На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000969577.html

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в мире, сша, дональд трамп, украина, верховная рада украины, владимир зеленский